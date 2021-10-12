Наглядова рада “Укрексімбанку” звільнила Мецгера

Ілюстративне фото

Наглядова рада “Укрексімбанку” звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку.

Про це інформує пресслужба фінсустанови.

“Під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради “Укрексімбанку” про можливі заходи (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та стану службової перевірки) було отримано заяву від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021 року про розірвання строкового трудового договору за власною ініціативою”, – йдеться в повідомленні.

Тому номінаційний комітет надав негайну рекомендацію наглядовій раді припинити повноваження Мецгера на підставі ч.1 ст.39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з ним.

“Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Виконуючим обов’язки голови правління банку з 12 жовтня призначено Сергія Єрмакова. Обрати нового керівника наглядова рада має за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року.

Раніше глава правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

Читайте також:

“Выруби его”. Журналісти “Схем” відновили та оприлюднили відеозапис нападу в “Укрексімбанку”

Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.

Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено. Згодом його вдалося відновити.

“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив журналістів у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

Читайте також:

“Укрексімбанк” видав $60 млн кредиту бізнесмену, компанія якого сплачує податки в “ДНР”, – ЗМІ