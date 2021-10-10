У Росії розбився літак з парашутистами: щонайменше 16 жертв

Щонайменше 16 осіб загинуло внаслідок авіакатастрофи в Республіці Татарстан у Росії, де розбився літак із парашутистами місцевого аероклубу.
Катастрофа сталася поблизу міста Мензелінськ, повідомляє російська агенція “Інтерфакс“.
На борту літака L-410 перебували 21 парашутист і двоє членів екіпажу.
Інформацію про катастрофу підтвердили в пресслужбі регіонального ГУ МНС.
Спершу повідомлялося про 19 загиблих, проте пресслужба МНС РФ повідомила, що на місці падіння літака було виявлено сімох людей з ознаками життя, яких рятувальники деблокували із салону літака.
Обоє пілотів, імовірно, загинули.
У пресслужбі Центрального міжрегіонального слідчого управління на транспорті РФ заявили, що “слідчі почали перевірку після жорсткої посадки літака L-410 у Татарстані”.
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