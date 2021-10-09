“Вітаю усіх. Забули. Боснія”. Збірна України здобула першу перемогу у відборі на “мундіаль”

Роман Яремчук після забитого переможного м'яча у ворота фінів. Фото: УАФ

Збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації до чемпіонату світу з футболу, що пройде 2022 року в Катарі. У суботу, 9 жовтня, підопічні Олександра Петракова здолали в Гельсінкі господарів-фінів – 2:1.

У всіх попередніх п’яти матчах відбору “синьо-жовті” грали внічию. А оскільки боснійці цього дня виграли в Казахстані, то для збереження шансів на “мундіаль” Україна мала перемагати. У такий підсумок найбільше вірили й букмекери (2.30 на українців, 3.40 на фінів), і наші виправдали сподівання. Хоча в останні тридцять хвилин довелося дуже похвилюватися.

Рахунок уже на 4-й хвилині нетиповим для себе ударом правою ногою від лінії штрафного відкрив лідер української команди Андрій Ярмоленко. Фінляндія відновила рівновагу, коли після подачі кутового “шахтар” Матвієнко невдало виніс м’яча, і він залетів у ворота П’ятова прямим рикошетом від Теему Пуккі, що, як і Ярмола, грає в Англії (українець – за “Вест Хем”, фін – за “Норвіч”). Однак за п’ять хвилин сталася ще одна результативна атака гостей – після передач Ярмоленка і динамівця Віктора Циганкова над воротарем влучно пробив Роман Яремчук із “Бенфіки”.

Рахунок першого тайму зберігся до фінального свистка, хоча шанси забити мали обидві команди, і в другій половині другого тайму м’яч, бувало, зовсім не тримався в українців і лише дивом оминав “рамку” П’ятова.

Показово, що нібито нижча за класом фінська збірна перевершила українців у відсотках володіння м’ячем – 56:44, а також за числом передач – 576:474.

За ударами перевага на боці наших – 16:11. А якщо брати до уваги удари в площину воріт, то тут нічия – 5:5.

Післяматчеві коментарі в ефірі каналу “Футбол 1”

Олександр Петраков, в. о. головного тренера збірної України:

– …Я вже про Боснію думаю, ця перемога може не мати значення. Я вже головою в Боснії, клянуся вам.

Так, гол Ярмоленка з правої ноги для мене був несподіванкою. Андрій був лідером, тягнув усю команду, скільки міг. Я йому кажу, як сину: “Андрюшо, треба!” Але всі молодці хлопці, це їхня перемога.

Чому цей футбол “вертикальний”? Він хлопцям подобається. Але він дуже енерговитратний, дуже важкий. Хлопці сьогодні всю гру накривали, пресингували.

Чи це найсильніший склад? Це оптимальний склад наразі. Є молоді хлопці, Корнієнко, Булеца, вони вже стукають… Шапаренко провів чудово весь матч.

Пропущений м’яч? Матвієнко теж розчарований. Казав, що просто вибивав м’яч, але влучив у ногу. Це футбол, звичайно, всі розчаровані, що пропустили.

…Що скажу хлопцям у роздягальні? “Вітаю всіх. Забули. Боснія”.

Андрій Ярмоленко, нападник збірної України:

– Нарешті ці нічиї завершилися, ми перемогли. Хочу привітати наших вболівальників, тренерський штаб, гравців. Була важка гра, але ми здобули важливі три очки.

У фінів хороша команда, недарма вони на Євро грали. Це організована команда, яка знає, завдяки чому набирає очки. Було дуже важко, особливо в другому таймі, але добре, що є три очки.

Бачте, після французів я сказав, що з правої заб’ю десь тоді, коли матиму близько сорока років. Забив трішки раніше. Буду працювати, можливо, ще й головою заб’ю. Мабуть, ніхто не чекав мого удару з правої, але добре, що вдалося забити. Для мене особисто важливіше, що команда здобула три очки, – сказав Андрій (знову українською мовою, таймінг на відео -33:40).

Таким чином, після матчів 9 жовтня Україна утримала друге місце в групі D. Надалі, щоб залишитися другими і потрапити у стадію плей-оф, команді Петракова “всього-то” й потрібно, що стати кращою в лобовому двоматчевому протистоянні зі збірною Боснії і Герцеговини. Очні матчі відбудуться 12 жовтня (у Львові) та 16 листопада (на виїзді). Боснійці між цим ще 13 листопада приймуть удома Фінляндію. Остання, між іншим, теж ще не списана з рахунків – Суомі має попереду матчі також із Казахстаном і Францією.

Кваліфікація на чемпіонат світу-2022. Європа. Група D

Фінляндія – Україна – 1:2

Голи: Пуккі, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34

Фінляндія: Градецьки – Алхо (Хямяляйнен, 62), Тойвіо, Араюрі, Вяйсянен, Райтала (Нісканен, 77) – Лам (Ніссіля, 62), Камара, Лод – Пох’янпало (Ріскі, 77), Пуккі

Україна: П’ятов – Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь (Корнієнко, 46) – Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко – Ярмоленко (Булеца, 86), Циганков (Зубков, 77) – Яремчук (Довбик, 86)

Арбітр: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Попередження: Кривцов, 37, Шапаренко, 66

9 жовтня. Гельсінкі, Олімпійський стадіон