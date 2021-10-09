У Маріуполі вручили першу відзнаку ветеранського середовища: хто отримав “Багряні хрести”

У Маріуполі відбулася церемонія нагородження громадською відзнакою “Багряний хрест”. Це перша у своєму роді нагорода, яку ініціювали ветеранські організації для відзначення людей та колективів, які працюють в інтересах ветеранів україно-російської війни – соціальної підтримки, лікування, реабілітації, оформлення статусу учасників бойових дій тощо.
Як передає “Новинарня” перші десять відзнак вручили 8 жовтня в рамках форуму “Всеукраїнський діалогу “Ветерани – громада”.
Їх отримали:
Мер Житомира Сергій Сухомлин анонсував, що “Багряний хрест” буде вмонтований у монумент загиблим героям АТО/ООС, який відкриють у місті на Покрову, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України – як визнання заслуг громади у роботі з ветеранами.
Відзнаку розробили ГО “Простір можливостей” спільно з Українським інститутом національної пам’яті.
За словами Оксани Гаврилюк (Коляди), керівниці “Простору можливостей”, “Багряний хрест” став першим в історії України “елементом зворотного зв’язку від ветеранів до суспільства, яке не втомилося від війни”.
“Упродовж останніх семи років ветеранська спільнота пройшла довгий та важкий шлях інституційного розвитку, набула суб’єктивності і готова надіслати сигнал: “Ми вміємо дякувати тим, хто нас підтримує”, – заявила Оксана Коляда.
Виготовлення перших 10 нагород профінансувала Асоціація підприємців ветеранів АТО. Її голова Сергій Позняк зазначив під час нагороди, виступаючи від імені ветеранського середовища: “Ми не чекаємо нагороди – ми нагороджуємо самі”.
Вручення “Багряного хреста” відбуватиметься щорічно.
Надалі номінантів визначатиме наглядова рада, до складу якої увійшли Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук, військовий ССО, музикант Андрій Антоненко “Ріффмастер”, фронтовий фотограф Дмитро Муравський та інші.
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