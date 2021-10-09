СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2529913 +15908
Летальні випадки:
58331 +250
Одужали:
2287846 +5364
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13217913 (+53313). Оновлено: 08:13 09.10.2021
Home / Військо / У Маріуполі вручили першу відзнаку ветеранського середовища: хто отримав “Багряні хрести”

У Маріуполі вручили першу відзнаку ветеранського середовища: хто отримав “Багряні хрести”

09/10/2021 17:18

У Маріуполі відбулася церемонія нагородження громадською відзнакою “Багряний хрест”. Це перша у своєму роді нагорода, яку ініціювали ветеранські організації для відзначення людей та колективів, які працюють в інтересах ветеранів україно-російської війни – соціальної підтримки, лікування, реабілітації, оформлення статусу учасників бойових дій тощо.

Як передає “Новинарня” перші десять відзнак вручили 8 жовтня в рамках форуму “Всеукраїнський діалогу “Ветерани – громада”.

Їх отримали:

  • ГО “Добровольці” – Анастасія Римар
  • Центр допомоги ветеранам війна “4.5.0” (Луцьк) – Олена Звєрєва
  • Музей АТО (Дніпро) – Вадим Якушенко, Ганна Терянік
  • Національно-патріотичний табір “Азовець” – Дмитро Дорошенко
  • Центр для учасників АТО та їхніх сімей “Бандерівський схрон”, Івано-Франківська область – Ігор Чернецький
  • Ксенія Возніцина – головний лікар госпіталю ветеранів війни “Лісова поляна”
  • Сергія Сухомлин, міський голова Житомира
  • Ігор Рудько (США) – організація “Українські американські ветерани” (УАВ)
  • Віталій Кличко, міський голова Києва
  • Андрій Садовий, міський голова Львова

Мер Житомира Сергій Сухомлин анонсував, що “Багряний хрест” буде вмонтований у монумент загиблим героям АТО/ООС, який відкриють у місті на Покрову, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України – як визнання заслуг громади у роботі з ветеранами.

Фото: ФБ Багряний хрест

Відзнаку розробили ГО “Простір можливостей” спільно з Українським інститутом національної пам’яті.

За словами Оксани Гаврилюк (Коляди), керівниці “Простору можливостей”, “Багряний хрест” став першим в історії України “елементом зворотного зв’язку від ветеранів до суспільства, яке не втомилося від війни”.

“Упродовж останніх семи років ветеранська спільнота пройшла довгий та важкий шлях інституційного розвитку, набула суб’єктивності і готова надіслати сигнал: “Ми вміємо дякувати тим, хто нас підтримує”, – заявила Оксана Коляда.

Виготовлення перших 10 нагород профінансувала Асоціація підприємців ветеранів АТО. Її голова Сергій Позняк зазначив під час нагороди, виступаючи від імені ветеранського середовища: “Ми не чекаємо нагороди – ми нагороджуємо самі”.

Анастасія Римар із нагородою. Фото: Армія інформ

Вручення “Багряного хреста” відбуватиметься щорічно.

Надалі номінантів визначатиме наглядова рада, до складу якої увійшли Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук, військовий ССО, музикант Андрій Антоненко “Ріффмастер”, фронтовий фотограф Дмитро Муравський та інші.

Читайте також:
“Сталеві та не дуже”: як карантинна криза вплинула на психологічну сферу військових і ветеранів

Унікальних переглядів: 106

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

США і ЄС розчаровані зволіканням Києва з обранням глави САП. Зеленський озвався

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз “дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками” в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України – “вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02