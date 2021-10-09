У Маріуполі вручили першу відзнаку ветеранського середовища: хто отримав “Багряні хрести”

Фото: ФБ Ігор Чернецький

У Маріуполі відбулася церемонія нагородження громадською відзнакою “Багряний хрест”. Це перша у своєму роді нагорода, яку ініціювали ветеранські організації для відзначення людей та колективів, які працюють в інтересах ветеранів україно-російської війни – соціальної підтримки, лікування, реабілітації, оформлення статусу учасників бойових дій тощо.

Як передає “Новинарня” перші десять відзнак вручили 8 жовтня в рамках форуму “Всеукраїнський діалогу “Ветерани – громада”.

Їх отримали:

ГО “Добровольці” – Анастасія Римар

– Анастасія Римар Центр допомоги ветеранам війна “4.5.0” (Луцьк) – Олена Звєрєва

(Луцьк) – Олена Звєрєва Музей АТО (Дніпро) – Вадим Якушенко, Ганна Терянік

(Дніпро) – Вадим Якушенко, Ганна Терянік Національно-патріотичний табір “Азовець” – Дмитро Дорошенко

– Дмитро Дорошенко Центр для учасників АТО та їхніх сімей “Бандерівський схрон” , Івано-Франківська область – Ігор Чернецький

, Івано-Франківська область – Ігор Чернецький Ксенія Возніцина – головний лікар госпіталю ветеранів війни “Лісова поляна”

– головний лікар госпіталю ветеранів війни “Лісова поляна” Сергія Сухомлин, міський голова Житомира

міський голова Житомира Ігор Рудько (США) – організація “Українські американські ветерани” (УАВ)

(США) – організація “Українські американські ветерани” (УАВ) Віталій Кличко , міський голова Києва

, міський голова Києва Андрій Садовий, міський голова Львова

Мер Житомира Сергій Сухомлин анонсував, що “Багряний хрест” буде вмонтований у монумент загиблим героям АТО/ООС, який відкриють у місті на Покрову, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України – як визнання заслуг громади у роботі з ветеранами.

Відзнаку розробили ГО “Простір можливостей” спільно з Українським інститутом національної пам’яті.

За словами Оксани Гаврилюк (Коляди), керівниці “Простору можливостей”, “Багряний хрест” став першим в історії України “елементом зворотного зв’язку від ветеранів до суспільства, яке не втомилося від війни”.

“Упродовж останніх семи років ветеранська спільнота пройшла довгий та важкий шлях інституційного розвитку, набула суб’єктивності і готова надіслати сигнал: “Ми вміємо дякувати тим, хто нас підтримує”, – заявила Оксана Коляда.

Виготовлення перших 10 нагород профінансувала Асоціація підприємців ветеранів АТО. Її голова Сергій Позняк зазначив під час нагороди, виступаючи від імені ветеранського середовища: “Ми не чекаємо нагороди – ми нагороджуємо самі”.

Вручення “Багряного хреста” відбуватиметься щорічно.

Надалі номінантів визначатиме наглядова рада, до складу якої увійшли Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук, військовий ССО, музикант Андрій Антоненко “Ріффмастер”, фронтовий фотограф Дмитро Муравський та інші.

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