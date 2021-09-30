За підтримки ветеранів: в Україні започаткували нову відзнаку “Багряний Хрест”

Фото: Простір Можливостей у ФБ

В Україні започаткували нову громадську відзнаку “Багряний Хрест”. Ініціатори кажуть, що це – перший в історії України елемент “зворотного зв’язку” від об’єднань учасників бойових дій до українського суспільства.

Презентація відбулася в Києві у четвер, 30 вересня.

Відомо, що відзнака була розроблена за участі Українського інституту національної пам’яті.

“Геральдичні принципи повторюють символіку української національної боротьби починаючи з козацьких часів і закінчуючи української народною республікою. Це глибинне переосмислення українських символів-відзнак”, – розповів ветеран російсько-української війни, координатор зі зв’язків з ветеранською спільнотою ГО “Простір можливостей” Антон Колумбет.

За словами керівниці проєктів ГО “Простір можливостей” Оксани Коляди, ця відзнака виготовляється за фінансової підтримки ветеранів. Тих, кого ветеранська спільнота вважає достойних отримати таку подяку, погоджує Ветеранська та Наглядова рада.

Перші відзнаки будуть вручені вже 8 жовтня в Маріуполі під час всеукраїнського діалогу “Ветерани-громада”.

“Представники громадянського суспільства, державних структур, громадського сектору зробили дуже багато успішних проєктів, як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському. Часом беручи на себе функції органів державної влади а потім передають цей досвід далі. І настав час їм віддячити”, – зазначила Коляда.

Відзнака вручатиметься за конкретні кейси, показові та “дійсно корисні речі”.

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