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Мінветеранів запроваджує відзнаку “Воля та Гідність”

30/09/2021 08:56

Напередодні Дня захисників та захисниць України Міністерство у справах ветеранів України презентує ескіз відзнаки для нагородження – медаль “Воля та Гідність”.

Про це в середу, 29 вересня, під час онлайн-зустрічі Міністерства у справах ветеранів України з представниками громадських організацій заявила міністерка Юлія Лапутіна.

“Ми започаткуємо відзнаку міністерства – медаль “Воля та Гідність”. Нею Міністерство планує відзначати видатних людей, які зробили внесок у реалізацію ветеранської політики та розвиток ветеранського руху, нашу державність. Сподіваюся, що найближчим часом будуть підписані відповідні документи”, – зазначила Лапутіна, яку цитує її пресслужба.

За словами міністерки, саме воля та гідність – це цінності сучасних захисників.

Ця відзнака – перша подібна за всю історію незалежної України, адже уособлює єдність захисників України різних поколінь. Окрім збереження історичної традиції ветеранської символіки, такий знак відповідає логіці побудови офіційних емблем Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України. Також костурний хрест можна трактувати як символ опори та підтримки, які надаються ветеранам та родинам загиблих захисників України.

“Під час розробки ескізу медалі фахівці Мінветеранів провели десятки годин консультацій з провідними істориками та геральдистами, були опрацьовані сотні архівних документів та споминів українських ветеранів різних часів. Результатом цієї тривалої роботи став даний проєкт. У роботі над ескіз брали участь українські історики, фалеристи, серед яких були й учасники бойових дій. Цей ескіз стане основою для розробки системи відомчих відзнак Міністерства у справах ветеранів”, – розповів радник міністра у справах ветеранів України Василь Павлов.

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