СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2482518 +12662
Летальні випадки:
57526 +320
Одужали:
2273382 +4630
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13058358 (+54386). Оновлено: 08:13 06.10.2021
Home / Військо / Ракетні комплекси “Точка-У” відпрацювали точне наведення на цілі під Кримом

Ракетні комплекси “Точка-У” відпрацювали точне наведення на цілі під Кримом

06/10/2021 09:06

Екіпажі тактичних ракетних комплексів “Точка-У”, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України та несуть бойове чергування на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, за сигналом здійснили марш, зайняли вогневі позиції та відпрацювали точне наведення на цілі.

Тренування з нанесення умовних ракетних ударів відбувалося на одному з полігонів бойової підготовки, що на Херсонщині, в умовах максимально наближених до бойових, повідомляє в середу, 6 жовтня, пресцентр КОС ЗСУ.

За словами командувача об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, під час тактико-спеціальних навчань розрахунки ТРК “Точка-У” продемонстрували вмілі дії з підготовки вихідні даних для ракетної стрільби, переведення комплексів з похідного положення в бойове, а також перевантаження ракети з транспортно-заряджаючої машини на пускову установку.

“Підрозділ швидко вийшов у район бойового застосування та здійснив топографічну прив’язку перед проведенням поодиноких і групових пусків по місцях зосередження повітряного та морського десанту умовного противника”, – цитує Наєва його пресслужба.

Як повідомив командувач, задля виходу з-під можливого удару, військові змінили позиційний район і здійснили умовні пуски по ракетних комплексах, аеродромах, захищених об’єктах і командних пунктах.

Крім того, бойові розрахунки ракетного підрозділу відпрацювали дії в умовах радіаційного та хімічного зараження місцевості, а також з відбиття нападу диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.

Читайте також:
На Херсонщині армійці провели навчання з ракетними комплексами “Точка-У”. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 72

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу – 12,6 тис. нових COVID-інфікованих і 320 померлих, найбільше з квітня-травня

Коронавірус в Україні Infogram   За минулу добу, 5 жовтня, в Україні зареєстрували 12 662 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше з 24 квітня 2021). Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02