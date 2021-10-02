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Порошенко виграв у Портнова касацію у “справі моряків”

02/10/2021 19:23

Верховний Суд України задовольнив касаційні скарги п’ятого президента Петра Порошенка, його партії “Європейська солідарність” і телеканалу “Прямий” у справі за позовом колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Про це в суботу, 2 жовтня, інформує сайт “Прямого каналу”.

“Соратник Януковича в серпні 2019 року подав позов, намагаючись визнати недостовірним і спростувати твердження про те, що матеріали “справи моряків”, незважаючи на таємницю слідства, були передані ДБР пану Портнову, який потім передав цю інформацію Російській Федерації, а саме постійному представнику РФ в ООН Василю Небензі.
Як відомо, Небензя цитував матеріали цієї справи на засіданні Радбезу ООН з метою виправдати дії країни-агресора під час захоплення українських кораблів у листопаді 2018 року в Керченській протоці”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд у своїй постанові зауважив, що суди першої та другої інстанції не надали оцінки доказам щодо вірогідності поширеної інформації.
Зокрема заяві Портнова “про вчинене кримінальне порушення” у “справі моряків”, роздруківці тексту виступу Небензі на засіданні Радбезу ООН, на якому він цитував заяву Портнова, роздруківці Портнова в телеграм-каналі щодо “справи моряків” та його обізнаності щодо цієї справи.

Верховний Суд скасував рішення Печерського суду та Київського апеляційного суду і відправив справу на новий розгляд.

Як повідомляла “Новинарня“, 23-25 листопада 2018 року корабельна група Військово-Морських сил ЗС України у складі двох нових малих броньованих артилерійських катерів (МБАКів) “Бердянськ” і “Нікополь” та рейдового буксира “Яни Капу” здійснювала плановий перехід з Одеси до Азовського моря, де в Бердянську й Маріуполі створюється українська військово-морська база. Всупереч Конвенції ООН з морського права та Договору між Україною і Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонні кораблі РФ – катери типу “Соболь”, пскр “Дон”, катери типу “Мангуст”, мпк “Суздалец” – здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України”.
Уранці 25 листопада російські кораблі таранили “Яни Капу”, блокували конвою прохід під Керченським мостом, а близько 20-ї години, коли конвой уже повертався до Одеси, у нейтральних водах росіяни відкрили вогонь на ураження по українських суднах і захопили 24 моряків у полон. Вогонь вівся зокрема з артустановок і ракетами з вертольотів. За інформацією ВМСУ, шість українських моряків отримали поранення, з них двоє – важкі.
Тоді Рада нацбезпеки України прийняла рішення про запровадження воєнного стану. 26 листопада президент Петро Порошенко видав указ, а Верховна Рада затвердила воєнний стан у десяти прикордонних областях терміном на 30 днів.
Україна подала позов проти Росії про порушення нею Конвенції ООН з морського права. 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі виніс рішення на користь України, зобов’язав Кремль віддати захоплені судна й звільнити полонених.
7 вересня 2019 року відбувся обмін полоненими та утримуваними особами між Україною і РФ у форматі “35 на 35”. Україна отримала з Москви зокрема й 24 військовополонених моряків ВМСУ.
18 листопада, після 358 днів з часу незаконного захоплення, росіяни передали Україні МБАКи “Бердянськ” і “Нікополь” та буксир “Яни Капу” у нейтральних водах відповідно до рішення Міжнародного трибуналу.

Деякі політики закидали президентові Петру Порошенку ініціювання переходу конвою на Азов для введення воєнного стану.
19 травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах, колишній заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов повернувся в Україну з добровільного вигнання. Він ініціював понад десяток кримінальних проваджень щодо дій президента Петра Порошенка, зокрема і про рейд суден ВМСУ в Азовське море через Керченську протоку в листопаді 2019 року.

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