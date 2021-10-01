СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2435413 +12034
Летальні випадки:
56446 +172
Одужали:
2258455 +3264
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12875426 (+45559). Оновлено: 08:20 01.10.2021
Home / В окупації / Росія перекинула в ОРДЛО нові партії пального та боєприпасів, – ГУР

Росія перекинула в ОРДЛО нові партії пального та боєприпасів, – ГУР

01/10/2021 13:34

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей завезли понад п’ять тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети і снаряди для ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в п’ятницю, 1 жовтня.

“Командування ЗС РФ протягом вересня 2021 року продовжувало переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях боєприпасів, бойової техніки й майна військового призначення. Зокрема до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ залізничним та автомобільним транспортом було завезено понад 5 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок”, – ідеться в повідомленні.

Як зауважили в розвідці, “крім того, до підрозділів окупантів повернено значну частину бойових машин, відновлених та модернізованих на території Росії, доставлено запаси майна та обладнання для переводу техніки на зимовий період експлуатації”.

Читайте також:
У РФ зняли серіал, де переселенців з ОРДЛО показали злодіями і дегенератами, – Казанський

Унікальних переглядів: 6

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Uklon і фонд “Повернись живим” розпочали кампанію на підтримку українських військових

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon та благодійний фонд “Повернись живим” розпочали двотижневу кампанію на підтримку українських військовослужбовців. Вона проходитиме в п’яти обласних центрах. Кошти, зібрані за час акції, буде спрямовано...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02