Росія перекинула в ОРДЛО нові партії пального та боєприпасів, – ГУР

Російські найманці на тимчасово окупованій частині Луганщини

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей завезли понад п’ять тисяч тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети і снаряди для ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України в п’ятницю, 1 жовтня.

“Командування ЗС РФ протягом вересня 2021 року продовжувало переміщення на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях боєприпасів, бойової техніки й майна військового призначення. Зокрема до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ залізничним та автомобільним транспортом було завезено понад 5 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані ракети, снаряди для ракетних систем залпового вогню, постріли до ручних протитанкових гранатометів, протитанкові та протипіхотні міни, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок”, – ідеться в повідомленні.

Як зауважили в розвідці, “крім того, до підрозділів окупантів повернено значну частину бойових машин, відновлених та модернізованих на території Росії, доставлено запаси майна та обладнання для переводу техніки на зимовий період експлуатації”.

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