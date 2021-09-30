У РФ зняли серіал, де переселенців з ОРДЛО показали злодіями і дегенератами, – Казанський

Денис Казанський
журналіст, блогер, переселенець з Донеччини, представник Донецької області в Тристоронній контактній групі
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“ДНР” завдали підступний удар у спину. І хто! “Братня” Росія!
На російському телеканалі “ТНТ” вийшов серіал “Контакт”, у якому переселенців із ОРДЛО показали злобними злодіями і дегенератами, які обікрали “добрих росіян”, що допомагали їм і дарували свої речі.
Герої розмовляють із доведеним до абсурду донецьким акцентом. А коли їх виводять на чисту воду, виправдовують свої крадіжки тим, що вони постраждали за “русский мир” і Росія тепер їм зобов’язана.
Скільки в Росії верещали, що Україна дегуманізовує і зневажає Донбас. Але такі серіали чомусь знімають в РФ, а не в нас. І вся прекрасність ситуації в тому, що спочатку Росія перетворила Донбас на кримінальну резервацію, а тепер сама же з неї насміхається.
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