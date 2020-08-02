Кравчук назвав перші кроки на переговорах у ТКГ

Леонід Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук назвав свої першочергові кроки у складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як зазначив Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24” у суботу, 1 серпня, він має намір порушити на переговорах два питання – створення фонду для відновлення Донбасу, а також вільної економічної зони.

“Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю – 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п’ять боєголовок, загалом – більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують”, – сказав перший президент.

Тому, на думку Кравчука, Україна має право порушити питання про створення спеціального фонду для відновлення зруйнованого Донбасу.

Інша ініціатива стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

“Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Думаю, зараз це також треба зробити – не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу”, – сказав Леонід Кравчук.

За його словами, розв’язувати питання по встановленню миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі США.

“Поки в цьому форматі, якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Переконаний, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем… Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися“, – сказав Кравчук.

Також голова української делегації у ТКГ наголосив, що заради миру на Донбасі готовий вести діалог з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), але “але ніколи не підпише документи, які шкодять Україні”.

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Як інформувала “Новинарня“, 30 липня президент Володимир Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в Тристоронній контактній групі із мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 28 липня другий президент України Леонід Кучма вирішив припинити участь у діяльності Тристоронної контактної групи.

Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в ТКГ із мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року.

Із 20 травня у засіданнях ТКГ замість Леоніда Кучми брав участь віцепрем’єр Олексій Резніков.

29 липня президент Зеленський заявив, що новим головою делегації України в ТКГ може стати чинний перший заступник голови української делегації, віцепрем’єр Олексій Резніков, а також перший президент України Леонід Кравчук.

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