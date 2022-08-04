Росіяни, втікаючи під Слов’янськом, кинули трупи своїх загиблих із документами: хто воює проти України

Під Слов’янськом Донецької області підрозділи 81-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ під час проведення розвідки зіткнулися з двома ворожими опорними пунктами.

Українські воїни відкрили вогонь – загарбники кинулися навтіки і залишили трупи своїх військових разом із документами. Серед них були контракт на пів року, без усякої підготовки і довідки від психіатра в кишені.

Про це ввечері в четвер, 4 серпня, написав у фейсбуці журналіст Юрій Бутусов.

“16 липня у цьому районі десантники тієї ж 81-ї знищили групу військовослужбовців 67-го полку 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії РФ. Вона обороняє… Курильські острови від японців. Але через те, що українці завдали величезних втрат російській піхоті, в атаку на Слов’янськ довелося посилати навіть курильських “сидільців” із найвіддаленішої точки Росії, яких взагалі не готували будь-кого штурмувати. І ось 3 серпня, лише через три тижні, стало зрозуміло, що і 67-й кулеметно-артилерійський полк також відвели на ротацію”, – зазначив Бутусов.

Тому що росіяни кинули трупи та велику кількість зброї зі складу 752-го мотострілецького полку 3-ї Вісленської мотострілецької дивізії. Ця дивізія з початку війни воювала на Ізюмському напрямку, і вже виводилася на переформування та поповнення, додав він.

“Так ось цікаво, ким почали поповнювати війська російські генерали. На двох трупах були комплекти документів”, – вказав Бутусов.

Селянин Дмитро Геннадійович, москвич, 1993 року народження, згідно з штампом військкомату Москви, отримав військовий квиток №3647691 лише 1 липня, потім він мав пройти процедуру оформлення, прибути у військову частину, на все це потрібен час, і вже 3 серпня став трупом. Тобто жодної підготовки він пройти не встиг, адже на передові позиції Селянин прибув щонайменше тижнів два тому.

Ще один комплект документів мав інший росіянин – Давидов Ігор Петрович, 1978 року р.н., уродженець міста Нарва в Естонії. У Давидова не виявилося паспорта, але було свідоцтво про народження, контракт про проходження військової служби та довідка від психіатра під назвою “Висновок за результатами вивчення індивідуальних особливостей”.

“Спочатку контракт Давидов підписався на пів року, але міноборони РФ зекономило навіть на першій зарплаті, адже на службу його взяли в середині липня.

Начальник пункту відбору за контрактом підписав психіатричний висновок щодо Давидова 7 липня. Тобто після цього його мали оформити, укласти контракт, направити на місце служби, на фронт, вивести на позиції. Часу на підготовку фактично не було. Очевидно, Давидов і Селянин поїхали до 752-го полку в одній команді, обидва були “шестимісячними”.

Висновок офіцера-психолога Єфімова, підписаний начальником пункту з відбору майором Юдочкіним, містить про Давидова такі прекрасні фрагменти, які мають логічний вигляд на могилі окупанта, і характеризують сучасного російського піхотинця”, – пише Юрій Бутусов.

“Між безпекою та передбачуваністю такі люди воліють обрати пригоди з елементами ризику та новизни… Рівень домагань, цілеспрямованості та наполегливості – нижчий за середній.

Легке відволікання, неорганізованість, імпульсивність, готовність експериментувати без обмірковування можливих наслідків, незосередженість, слабкість, недбальство, така людина часто кидає розпочату справу, адже легко захоплюється іншими ідеями, слабо контролює власні імпульси.

Для індивіда характерна недбалість у справах, знижена відповідальність і пунктуальність, “гнучкість” стосовно дотримання соціальних норм. Може виявити байдужість до потреб та проблем людей, не пов’язаних з ним близькими стосунками. Самооцінка знижена. Суїцидальний ризик – вищий за середній. Є позитивні ознаки спадковості у сім’ї”.

“Я б ще додав – те, що Давидов такий принизливий висновок носив із собою і спокійно його читав, свідчить, що самооцінки в нього взагалі немає. Варто відзначити професіоналізм офіцера-психолога Єфімова, його висновок виявився абсолютно точним”, – написав Бутусов.

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