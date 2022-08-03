“Отака петрушечка”: 58-ма бригада показала нову порцію мертвих росіян. ВІДЕО

58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського під час боїв у районі Бахмута на Донеччині знищила штурмову групу росіян.
Про це у середу, 3 серпня, повідомила пресслужба військової частини.
“З доповіді командира про результати бою стало відомо, що ворожі підрозділи в наступальних потугах несуть великі втрати”, – інформують у бригаді.
Пресслужба також поширила коротке відео, змонтоване з фото мертвих окупантів. Відеоряд озвучений тією самою доповіддю командира.
“Далі їх валяється дох*їща. Там валяється три тіла, в нас спереду метрів за 150-200 валяється, носять їх цілий день. Короче отака петрушечка”, – говорить військовий.
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