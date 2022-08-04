Російські війська більше не пройдуть на Київському напрямку, – Наєв

Російські сили не зможуть знову просунутися на Київському напрямку – Збройні сили України проаналізували попередні дії загарбників і посилили свої позиції.

Про це в четвер, 4 серпня, заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

“Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною”, – сказав він, відвідавши позиції військових у Північній операційній зоні.

“Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил.

Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків”, – наголосив Наєв.

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