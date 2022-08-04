На Київщині з річок витягли два ворожі вертольоти і 11 бойових машин, – НГУ

Начальник оперативного управління Головного управління Національної гвардії України Олексій Надточий

У Київській області із річок Дніпро й Ірпінь витягли два вертольоти та 11 бойових машин ворога.

Про це в четвер, 4 серпня, повідомив начальник оперативного управління Головного управління Національної гвардії України Олексій Надточий, передає “Укрінформ”.

Водолазні групи продовжують обстеження водойм Київської області.

За даними НГУ, усього від початку російської військової агресії обстежено 93,5 кв. км, серед яких 13 кв. км – русло річки Ірпінь, 80,5 кв. км – русло річки Дніпро.

“Виявили і підняли вертольотів – 2 одиниці, бойових броньованих машин – 2 одиниці, бойові машини піхоти – 3 одиниці, бойові машини десанту – 6 одиниць, протитанкові міни – 21 одиницю”, – уточнив керівник оперативного управління ГУ НГУ.

Надточий додав, що до виконання цих завдань залучено 17 військовослужбовців, у тому числі п’ять водолазів-інструкторів Нацгвардії України.

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