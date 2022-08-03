Євросоюз закликав до діалогу для мінімізації ризиків на тлі напруженості довкола Тайваню

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Європейський Союз закликав вирішити напруженість навколо візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань через діалог та зберегти канали зв’язку з Китаєм відкритими, щоб уникнути прорахунків.

Про це в середу, 3 серпня, інформує Reuters.

“ЄС зацікавлений у збереженні миру та статус-кво в Тайванській протоці”, – заявив речник унії.

“Ми заохочуємо мирне вирішення проблем через протоку. Напруженість слід вирішувати шляхом діалогу. Слід підтримувати відповідні канали зв’язку, щоб зменшити ризики прорахунків” – йдеться у заяві.

Представник Європейської комісії заявив, що ЄС має “чітку політику єдиного Китаю”, визнаючи уряд Китайської Народної Республіки єдиним законним урядом Китаю, а також переслідуючи “дружні відносини та тісну співпрацю з Тайванем”.

Передісторія

Ввечері 2 серпня літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Офіційний Пекін одразу звинуватив Вашингтон у порушенні принципу “одного Китаю” і попередив про “можливі наслідки”.

Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Але не на Тайвань, через що раніше Китайська Народна Республіка висловлювала погрози.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що його країна готова припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікерки Палати представників Конгресу на Тайвань.

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