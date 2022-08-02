КНР звинувачує Штати в ескалації у районі Тайванської протоки

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Офіційний Пекін звинуватив Вашингтон у порушенні принципу “одного Китаю” і попередив про “можливі наслідки”.

Про це в вівторок, 2 серпня, інформує китайське держагентство “Сіньхуа” з посиланням на міністра закордонних справ КНР Ван Ї.

“Принцип “одного Китаю” є консенсусом міжнародної спільноти, політичною основою обмінів Китаю з іншими країнами, центром основних інтересів Китаю, а також червоною лінією та нижньою лінією, яку не можна переходити”, – заявив Ї на брифінгу у Душанбе після участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Шанхайської організації співробітництва.

За його словами, “дехто в Сполучених Штатах постійно кидає виклик суверенітету Китаю в питанні Тайваню, вихолощуючи політику одного Китаю і навіть навмисно розпалюючи проблеми в Тайванській протоці”.

Ван підкреслив, що “китайський народ ніколи не погодиться з цим, як і міжнародна спільнота”.

Член Держради закинув деяким американським політикам те, що вони “дбають лише про свої інтереси, відверто грають з вогнем у тайванському питанні”.

Перед тим речниця МЗС КНР Хуа Чуньїн назвала цей візит “провокацією та безглуздістю” з боку США, поклавши на них відповідальність за ескалацію напруженості у Тайванській протоці.

“Важко уявити більш безрозсудний і провокаційний вчинок, ніж цей. Якщо американська сторона неправильно розрахує або неправильно впорається з ситуацією в районі протоки, це призведе до катастрофічних наслідків для безпеки, процвітання та порядку в регіоні Тайваню та в усьому світі”, – заявила Чуньїн, додавши, що всі контрзаходи Китаю “будуть виправданими”.

Нагадаємо, спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань у вівторок увечері, попри протести з боку офіційного Пекіна.

Контекст

Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Але не на Тайвань, через що раніше Китайська Народна Республіка висловлювала погрози.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що його країна готова припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікерки Палати представників Конгресу на Тайвань.

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.

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