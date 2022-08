Літак Пелосі приземлився на Тайвані

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився у столиці Тайваню Тайбей.

Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує “Європейська правда”.

На тлі контроверсійного візиту Ненсі Пелосі протестувальники, які виступають за та проти приїзду спікерки, вийшли на демонстрації у місті.

#BREAKING: WHEELS DOWN: The US military plane suspected to be carrying House Speaker Nancy Pelosi has landed in Taiwan at Taipei Songshan Airport.

Now we await to see Chinas response – assuming Pelosi is actually in that plane. pic.twitter.com/zsPpxGjUnL

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 2, 2022