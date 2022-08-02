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Літак Пелосі приземлився на Тайвані

02/08/2022 18:09

Літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився у столиці Тайваню Тайбей.

Про це ввечері в вівторок, 2 серпня, інформує “Європейська правда”.

На тлі контроверсійного візиту Ненсі Пелосі протестувальники, які виступають за та проти приїзду спікерки, вийшли на демонстрації у місті.

Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Контекст

Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Але не на Тайвань, через що раніше Китайська Народна Республіка висловлювала погрози.
Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що його країна готова припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікерки Палати представників Конгресу на Тайвань.

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що адміністрація Джо Байдена підтримає Ненсі Пелосі, якщо та все ж вирушить на Тайвань.

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