Китай проведе масштабні “навчання” біля Тайваню: острів оточать

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Після того, як спікерка палати представників США Ненсі Пелосі здійснила візит на Тайвань, офіційний Пекін зробив ще одну заяву – про початок військових навчань.

Про це інформує Defense Express.

“Вони мають пройти з 12:00 (17:00 за київським часом) 4 серпня по 12:00 7 серпня і передбачають закриття п’яти районів впритул до Тайваню у яких буде зачинено повітряний простір та морський трафік”, – йдеться в повідомленні.

Візит Ненсі Пелосі, за попередньою інформацією має завершитись сьогодні.

Інформацію про проведення навчань державна агенція КНР “Суньхуа” опублікувала через п’ять хвилин після засудженням китайським МЗС візиту Ненсі Пелосі.

Також у найближчий до Тайваню провінції Фуцзянь помічена висока концентрація військ.

Йдеться не тільки про бронетехніку, але і про засоби протиповітряної оборони, а також балістичні ракети середньої дальності.

“Зважаючи на райони навчань, а також на наявні фото та відео з технікою, задум Пекіна, якщо дійсно мова піде про початок повномасштабних бойових дій – висадка одразу на кількох напрямах під час комбінованого авіаційно-ракетного удару.

Така операція вимагає максимальної організації всіх сил та засобів. І ще ніколи не проводилась у сучасній історії. Також залишається вкрай чутливим питанням можлива участь США у прямому зіткненні через те, що у районі Тайваню зараз перебуває як мінімум одна авіаційна ударна група ВМС США, підтримку якій можуть здійснювати літаки з американських авіабаз у Японії та Кореї”, – йдеться в повідомленні.

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