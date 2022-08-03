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Пелосі заявила, що США не відмовляться від підтримки Тайваню

03/08/2022 10:51

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі на зустрічі з тайванською президенткою Цай Інвень заявила, що Сполучені Штати не відмовляться від Тайваню.

Про це в середу, 3 серпня, інформує CNN.

“Сьогодні наша делегація (…) прибула сюди, щоб недвозначно дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до підтримки Тайваню, і ми пишаємося нашою міцною дружбою”, – наголосила Пелосі.

Вона додала, що зараз солідарність Штатів із Тайванем має вирішальне значення, і це – “послання, яке ми принесли сюди нині”.

За внесок у розвиток відносин США з островом Цай Інвень вручила Пелосі найвищу громадянську нагороду Тайваню – почесний Орден доброзичливих хмар.

“Я з нетерпінням чекаю на можливість показати цю нагороду в кабінеті спікера або надіти її там, у Капітолії, як символ нашої дорогоцінної дружби”, – зазначила спікерка.

Передісторія

Ввечері 2 серпня літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.
Офіційний Пекін одразу звинуватив Вашингтон у порушенні принципу “одного Китаю” і попередив про “можливі наслідки”.

Делегація на чолі зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії. Але не на Тайвань, через що раніше Китайська Народна Республіка висловлювала погрози.
Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь заявив, що його країна готова припинити діалог на найвищому рівні зі США у разі візиту спікерки Палати представників Конгресу на Тайвань.

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