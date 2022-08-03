Українці отримали зайві 166 млн грн за програмою “єПідтримка”

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Серед українців, які подавали замовлення на одноразову допомогу у 6500 грн в рамках програми “єПідтримка”, 25 тисяч 524 особи отримали її помилково.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН, котре було опубліковане 2 серпня.

Програма була запроваджена в березні для громадян, що через війну втратили роботу. Кабмін завершив виплати у липні, загалом сума допомоги склала 31 мільярд гривень.

За словами Сергія Марченка, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги й виявив, що понад 25 тисяч людей не мали права на відповідну допомогу, тому що є працівниками бюджетних установ. Таким чином в рамках “єПідтримка” помилково було виплачено 165,9 мільйонів гривень.

За словами міністра фінансів, станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто близько 12 мільйонів гривень. З них майже 9 мільйонів гривень повернули фізичні особи, а ще 3 мільйони гривень – банки у вигляді невикористаної допомоги.

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