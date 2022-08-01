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РФ відвела 17 БТГр на одному з напрямків на сході. Сирський подякував за це танкістам і десантникам ЗСУ

01/08/2022 20:47

Російській армії довелося відвести своїх 17 батальйонно-тактичних груп на одному з напрямків на східному фронті через значні втрати.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, подякувавши за ефективну роботу на цьому напрямку підрозділу танкістів та десантників ЗСУ.

Зазначається, що Сирський продовжує роботу з бойовими підрозділами, які дають відсіч російським окупантам на сході України.

“Хочу подякувати за ваші бої, за ваші попередні успіхи у знищенні ворога. Ви добре попрацювали. Дали відсіч переважаючим силам ворога, які за нашими приблизними підрахунками у п’ять разів перевищували наші власні сили. Ворог зазнав таких втрат, що змушений був відвести до 17 батальйонно-тактичних груп в росію на відновлення. Це свідчить про те, що ваша робота, робота десантників, з якими ви працювали, була дуже ефективною та дуже вдалою”, – цитує Сирського його пресслужба.

Офіцер також подякував воїнам-танкістам за результативну бойову роботу, “узгодив з ними тактику дій, визначив найближчі та подальші завдання, дізнався потреби і проблеми, що виникають під час бойових буднів на лінії вогню”.

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