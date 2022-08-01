Окупанти вивозять полонених із Оленівської колонії, – ЗМІ

Російські окупанти вивозять українських полонених із колонії №120 в селищі Оленівка на Донеччині.

Про це вдень у понеділок, 1 серпня, інформує сайт “0629”.

Зазначається, що йдеться про групи по 30 людей.

“Зараз вже відомо, що вивезли 90 чоловік. Зв’язку з ними немає. Планують вивезти 300 військовослужбовців”, – пише видання.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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