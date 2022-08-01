Окупанти готові передати Україні тіла спалених в Оленівці азовців, – омбудсмен

Cкріншот відео з колонії №120 в Оленівці після вибуху й пожежі

Росіяни готові віддати тіла військовополонених ”азовців”, убитих унаслідок вибуху в Оленівці 29 липня, але “після закінчення розслідування”.

Про це в понеділок, 1 серпня, повідомив в ефірі телемарафону уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

“Можу повідомити, що ми отримали сигнал, що вони (росіяни) готові повернути тіла наших героїв, але таке формулювання, що після закінчення розслідування. На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали. Але ми чекаємо”, – сказав омбудсмен, якого цитує “Укрінформ”.

За словами Лубінця, коли наші військовослужбовці потрапляють у полон, Міжнародний Комітет Червоного Хреста на запити України з’ясовує імена полонених. У подальшому МКЧХ і ООН гарантують полоненим безпеку і повернення їх додому через обмін.

“На мій запит дати список стосовно того, що відбувається з конкретними “азовцями”, я отримав відповідь, що всю інформацію стосовно військовослужбовців отримають виключно родичі. Я можу як омбудсмен отримати лише загальну інформацію щодо загиблих і поранених”, – додав Лубінець.

За його словами, останніми днями родичі полонених “азовців” цілодобово дзвонять на гарячу лінію Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Омбудсмен зазначив, що під час неофіційного спілкування представники МКЧХ запевняють, що “роблять усе, щоб надати родичам інформацію”.

Водночас він відмовився відповісти на запитання ведучих стосовно того, чи відомо про місце перебування командира “азовців” Дениса Прокопенка і командира 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського (“Волини”), аби “не завадити обміну”.

Передісторія

У селищі Оленівка на Донеччині розташована колонія №120, в якій Російська Федерація утримує частину українських військовополонених, зокрема бійців полку “Азов”, а також цивільних заручників, oj не пройшли так звану “фільтрацію”.

Уранці 29 липня угруповання “ДНР” поширило заяву, нібито ЗСУ вчинили ракетний обстріл колонії. Пропагандисти стверджували, що обстріл був навмисним, прицільно били по бараках, де утримуються полонені українські військові, які “почали співпрацювати зі слідством”. У тюремних бараках начебто загинули близько 50 полонених, близько 70 – поранені.

За словами “заступника міністра інформації ДНР” Даніїла Безсонова, ЗСУ вночі нібито завдали удару по Оленівці із реактивних систем залпового вогню HIMARS. Вранці там розбирали завали і поширили шокуючі відео.

У Генштабі ЗСУ натомість заявили, що “ні українська артилерія, ні ракетні війська відпрацювань по цьому об’єкту не здійснювали”. Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, “ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів”.

Російські окупанти переслідували “свої злочинні цілі – звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області”.

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