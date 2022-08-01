Через великі втрати росіяни не вели наступ на Краматорському напрямку, – ГШ

Фото з ФБ Володимире Зеленського

Через великі втрати на Краматорському напрямку росіяни там не вели сьогодні активних наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 1 серпня.

“На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, противник активних наступальних дій не вів, – йдеться в повідомленні.

Так, ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне.

“Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БПЛА”, – додали в ГШ.

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