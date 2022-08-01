Росіяни сьогодні штурмували Авдіївку, Піски, Соледар і Бахмут. Але безуспішно

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Штурмовими діями російські окупаційні війська намагалися покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, а також Авдіївки та Пісків. Успіху не мали – відійшли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 1 серпня.

Так, на Бахмутському напрямку врайоні Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли.

“Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов”, – йдеться у зведенні.

А на Авдіївському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

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