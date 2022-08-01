На Херсонському напрямку морпіхи захопили у полон 11 окупантів, зокрема офіцера ЗС РФ

Під час бою на Херсонському напрямку морські піхотинці Збройних сил України ліквідували та поранили понад 20 окупантів, 11 росіян взяли в полон.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба ВМС ЗСУ.

” У результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку, українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ. Серед них один офіцер, один прапорщик та дев’ять мобілізованих так званої “ДНР”. Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено ворожу бойову машину піхоти, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено.

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