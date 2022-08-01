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На Херсонському напрямку морпіхи зі “Стугни-П” спалили ворожий танк. ВІДЕО

01/08/2022 11:48

На Херсонському напрямку військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського знищили російський танк.

Про це вранці в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба 35-ї бригади.

“«Русскіє солдатікі» замаскували свій танк Т-72. Сподівалися, ніхто його не помітить.

А морські піхотинці не лише побачили ворожу техніку, але й вивели її з ладу за допомогою ПТРК “Стугна-П”. Як результат, мінус один ворожий танк. І плюс один крок до нашої перемоги”, – йдеться в повідомленні.

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