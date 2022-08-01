“Соколине полювання”: воїни 71-ї бригади показали знищення двох російських БМП і опорного пункту. ВІДЕО

Українські артилеристи разом із воїнами 71-ї окремої єгерської бригади знищили дві ворожі бойові машини піхоти та взводний опорний пункт.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба 71-ї бригади ЗСУ.

“Наші безпілотники стали очима для артилерії. А вже вона за їхніми підказками громить рашистські опорні пункти та техніку за лінією фронту. Ми покажемо кілька таких азартних полювань із дронами.

Цього разу трофеями стали дві ворожі бойові машини піхоти та взводний опорний пункт. Втрати живої сили противника не відомі, але на відео ви побачите паніку тих орків, які дивом вціліли. Поки що…”, – йдеться в повідомленні.

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