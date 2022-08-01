Home / Війна / “Соколине полювання”: воїни 71-ї бригади показали знищення двох російських БМП і опорного пункту. ВІДЕО

“Соколине полювання”: воїни 71-ї бригади показали знищення двох російських БМП і опорного пункту. ВІДЕО

01/08/2022 11:28

Українські артилеристи разом із воїнами 71-ї окремої єгерської бригади знищили дві ворожі бойові машини піхоти та взводний опорний пункт.

Про це в понеділок, 1 серпня, інформує пресслужба 71-ї бригади ЗСУ.

“Наші безпілотники стали очима для артилерії. А вже вона за їхніми підказками громить рашистські опорні пункти та техніку за лінією фронту. Ми покажемо кілька таких азартних полювань із дронами.

Цього разу трофеями стали дві ворожі бойові машини піхоти та взводний опорний пункт. Втрати живої сили противника не відомі, але на відео ви побачите паніку тих орків, які дивом вціліли. Поки що…”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
Росіяни створюють умови для наступу на Харків, – ISW

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ встановила всіх причетних до підготовки “референдуму” на Херсонщині

Правоохоронці ідентифікували та встановили місця перебування усіх зрадників та їхніх “координаторів” з Росії, причетних до організації псевдореферендуму у Херсонській області. Про це вранці в понеділок, 1 серпня, інформує пресцентр...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse