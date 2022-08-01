“Можемо і зробимо”: Данілов каже, що Україна здатна військовим шляхом повернути окуповані території

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна здатна військовим шляхом повернути захоплені території.
Таку думку він висловив на сторінці у твітері у понеділок, 1 серпня.
“Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють “корисні ідіоти“ путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо”, — написав він у твітері.
За його словами, спочатку має відбуватися знищення окупантів, потім — дипломатія.
“Єдина мова, яку розуміють рашисти”, — зазначив він.
Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти.
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022
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