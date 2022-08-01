“Можемо і зробимо”: Данілов каже, що Україна здатна військовим шляхом повернути окуповані території

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна здатна військовим шляхом повернути захоплені території.

Таку думку він висловив на сторінці у твітері у понеділок, 1 серпня.

“Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють “корисні ідіоти“ путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо”, — написав він у твітері.

За його словами, спочатку має відбуватися знищення окупантів, потім — дипломатія.

“Єдина мова, яку розуміють рашисти”, — зазначив він.

Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють «корисні ідіоти» путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо. Спочатку – знищення окупантів, потім – дипломатія. Єдина мова, яку розуміють рашисти. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 1, 2022

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