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“Питання часу та черговості”: Данілов каже, що президент ставить завдання деокупувати всю територію України

12/07/2022 21:13

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання військовим звільнити всю країну від російських окупантів.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у вівторок, 12 липня, в ефірі “Радіо Свобода”.

Зокрема, він відповів на питання про те, чи почалася деокупація Херсонської області.

“Я хотів би звернути увагу, що мова йде не тільки про Херсонську область, мова йде про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, мова йде про всю Україну. Звичайно, ми не може одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб всі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості”, – зазначив Данілов.

Також, з його слів, високоточна зброя, отримана Україною від закордонних партнерів, пришвидшила процес деокупації захоплених Росією територій та зробила його більш ефективним.

“У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їх штаби, їх скупчення, їх місця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати”, – зазначив Данілов.

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