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Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ окупантам в обмін на майбутню посаду “міністра освіти”, вийшла під заставу 500 тис. грн

30/07/2022 22:05

Директорка столичної школи, яку підозрюють тому, що вона здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку обійняти посаду міністра освіти після окупації України, вийшла на волю під заставу в розмірі 500 тисяч гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН про скандальну освітянку.

Про завершення розслідування щодо директорки однієї з приватних шкіл Києва, яка здавала ворогу позиції українських військ та інформацію про патріотично налаштованих українських діячів, повідомлялося на початку липня.

“Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі”, – повідомляв тоді офіс генпрокурора.

Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН, “зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни”, з’ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.

До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили.

Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю там воліють не говорити.

Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла, кажуть прокурори: були надані документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено.

З-під арешту освітянку випустили під заставу: суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. У колективі кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали.

Фото з ФБ Алла Душкина

Як стверджує ТСН, до роботи у приватному закладі жінка очолювала школу на столичному Печерську, але тоді мала інше прізвище – Ратушна.

2020 року Алла Ратушна опинилася в епіцентрі скандалу: змагалася за посаду директора школи з погрозами, виламуванням замків та зі зникненням важливих документів. Також жінка нібито “постійно говорила, вона майбутній директор департаменту [освіти] міста Києва”.

Тогочасна легітимна директорка школи каже, що їй погрожували. І лише після втручання освітнього омбудсмена та спеціальної комісії при міськраді законна директорка змогла зайти на своє робоче місце.

На телефонні дзвінки журналістів ТСН Душкіна не відповіла. Її адвокат на прохання про коментар відповів, що не може нічого коментувати без дозволу підзахисної.

На своїй сторінці у фейсбуці Алла Душкіна в інформації про себе назвалася “начальником управління освіти Печерського району”, а також написала, що працює у жіночому русі “За Майбутнє” й раніше була директоркою Печерської гімназії №75 у Києві.

За даними організації “Чесно“, у 2020 році Душкіна балотувалася в Київраду від політичної партії “За Майбутнє” — йшла у списку під №45 в окрузі 8, але обрана не була.

Фото: ФБ Алла Душкина

Наступне судове слухання щодо кримінальної справи підозрюваної у зраді держави Алли Душкіної призначено на кінець серпня. Директорці школи загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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Україна

Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ окупантам в обмін на майбутню посаду “міністра освіти”, вийшла під заставу 500 тис. грн

Директорка столичної школи, яку підозрюють тому, що вона здавала позиції ЗСУ російським військам в обмін на обіцянку обійняти посаду міністра освіти після окупації України, вийшла на волю під заставу...

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