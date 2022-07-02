Шпигувала на РФ в обмін на “міністра освіти”: у Києві пішла до суду справа про держзраду директорки школи

Скульптура під головною будівлею СБУ в Києві

У Києві судитимуть директорку приватної школи, яка підтримала російську агресію, шпигувала на РФ та претендувала на посаду “міністра освіти” під окупаційною адміністрацією.

Про це 1 липня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканки Київської області за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачена, яка до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл, мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави.

Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі спецслужбами країни-агресора. Жінка передавала йому інформацію щодо місцезнаходження ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

У винагороду за співпрацю обвинуваченій обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі”, – розповіли прокурори.

Досудове розслідування здійснювалося СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ.

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