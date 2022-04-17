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СБУ затримала посіпаку окупантів у Димері на Київщині

17/04/2022 14:38

У Київській області співробітники Служби безпеки України затримали самопроголошеного “голову ОТГ” селища Димер, який у період окупації територіальної громади пішов на співпрацю із росіянами.

Про це повідомив пресцентр СБУ в неділю, 17 квітня.

“Під час тимчасової окупації в регіоні зрадник добровільно погодився на співпрацю з ворогом. Він одразу «здав» окупантам учасників АТО\ООС, членів місцевої тероборони, допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості.
За їхніми вказівками він набирав фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А «гуманітарну допомогу» роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами”, – ідеться в повідомленні.

“Спецслужба затримала мешканця Київщини – самопроголошеного голову Димерської ОТГ”, – заявили в СБУ.

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Україна

СБУ затримала посіпаку окупантів у Димері на Київщині

У Київській області співробітники Служби безпеки України затримали самопроголошеного “голову ОТГ” селища Димер, який у період окупації територіальної громади пішов на співпрацю із росіянами. Про це повідомив пресцентр СБУ...

Війна з Росією

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