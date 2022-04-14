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В Одесі затримали очільника “ОПЗЖ” у Маріупольській міськраді, якого підозрюють в колабораціонізмі

14/04/2022 12:01

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівника фракції партії “Опозиційна платформа – За життя” Маріупольської міської ради Володимира Клименка, який, імовірно, проводив антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативною інформацією, він був чоловіком “колишньої генеральної прокурорки КримуНаталії Поклонської, яка стала однією з головних фігур під час анексії Криму РФ.

Політик пройшов “тернистий шлях”: від людини Віктора Януковича, Віктора Медведчука й Наталії Королевської до керівника Маріупольської фракції “Опозиційної платформи – За життя”, і став рупором Кремля на сході – виступав за відновлення економічних зав’язків із Росією.

Зараз щодо нього у суді розглядається справа про зазіхання на територіальну цілісність України.

Крім того, правоохоронці зафіксували, що напередодні військового вторгнення РФ колаборант на своїй офіційній сторінці у фейсбуці написав заклик до повалення чинної української влади – вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Працівники ДБР знайшли депутата на орендованій квартирі в Одесі, куди той утік із Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність до колабораційної діяльності.

Наразі депутата передали співробітникам Служби безпеки України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна.

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Україна

В Одесі затримали очільника “ОПЗЖ” у Маріупольській міськраді, якого підозрюють в колабораціонізмі

Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівника фракції партії “Опозиційна платформа – За життя” Маріупольської міської ради Володимира Клименка, який, імовірно, проводив антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку Росії. Про це...

Війна з Росією

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