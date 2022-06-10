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Росія хотіла примусово роздавати на окупованій Київщині паспорти СРСР, – СБУ

10/06/2022 15:30

Росія хотіла примусово роздавати на окупованій території Київської області паспорти громадян СРСР.

Про це в п’ятницю, 10 червня, повідомляє Служба безпеки України.

У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР (принаймні до видачі документів РФ), – заявляють в СБУ з посиланням на дані військової контррозвідки.

У відомстві додають, що у покинутому окупантами будинку поблизу міста Макарів на Київщині були виявлені сотні незаповнених паспортів СРСР.

Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави, – додали у СБУ.

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Україна

Росія хотіла примусово роздавати на окупованій Київщині паспорти СРСР, – СБУ

Росія хотіла примусово роздавати на окупованій території Київської області паспорти громадян СРСР. Про це в п’ятницю, 10 червня, повідомляє Служба безпеки України. “У разі захоплення Київської області російські окупанти планували...

Війна з Росією

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