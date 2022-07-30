Держсекретар США Блінкен не готовий визнати Росію спонсором тероризму, – ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен не готовий ухвалити рішення про визнання Росії державою – спонсором тероризму.

Про це з посиланням на New York Times повідомляє BBC.

За даними видання, Блінкен побоюється, що визнання Росії спонсором тероризму змусить Сполучені Штати запровадити санкції проти деяких країн-союзників, які підтримують ділові відносини з Росією.

Крім того, на його думку, після такого рішення “стане проблематично” підтримувати дипломатичні зв’язки з Росією навіть на нинішньому мінімальному рівні.

“Ціна, яку ми та інші країни змусили платити Росію, дорівнює тій, яка була б унаслідок визнання Росії країною-спонсором тероризму. Тобто практичні наслідки того, що ми вже робимо, ті ж самі”, – заявив Блінкен на пресконференції 28 липня.

Перед тим Сенат США одностайно ухвалив резолюцію із закликом до Держдепартаменту визнати Російську Федерацію спонсором тероризму за кампанію терору проти цивільних осіб під час Другої чеченської війни, підтримку сепаратистів на Донбасі з 2014 року, удари та утиски мирних жителів і цивільних Україні, внаслідок чого загинула незліченна кількість людей.

Формально резолюція Сенату є лише рекомендацією. Право виносити рішення з цього питання належить Державному секретареві.

Однак напередодні в Палату представників було внесено законопроєкт, який у разі його ухвалення зобов’яже адміністрацію Байдена визнати Росію країною-спонсором тероризму. Як зазначають оглядачі, вимогу визнати Росію поплічницею тероризму підтримують представники обох партій Конгресу, проте досі воно наштовхувалося на протидію з боку президентської адміністрації.

Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі попередила Блінкена, що якщо він не оголосить Росію державою – спонсором тероризму, це зробить Конгрес.

На цей час у список спонсорів тероризму внесено чотири країни: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

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