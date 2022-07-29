Home / Світ / Америка / Вперше з лютого: Блінкен і Лавров провели телефонну розмову

Вперше з лютого: Блінкен і Лавров провели телефонну розмову

29/07/2022 21:16

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України.

Про це ввечері в п’ятницю, 29 липня, інформує “Європейська правда”.

Блінкен розповів журналістам, що переконував Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США – Пола Вілана й баскетболістку Брітні Ґрайнер.

Також він закликав Лаврова від імені багатьох країн світу виконувати те, на що Росія погодилася у Стамбулі, та уможливити експорт зерна з українських портів через Чорне море.

“Важливо, що він почув напряму від мене від імені багатьох країн очікування того, що Росія зробить наступні кроки згідно з домовленостями і припинить блокаду та дозволить кораблям пройти”, – зазначив держсекретар.

Крім того, він попередив Росію про наслідки, якщо Кремль продовжить реалізовувати свої плани щодо анексії нових територій України.

“Я чітко виклав, які їхні дії ми передбачаємо у наступні тижні й місяці, включно з псевдореферендумами на цих українських територіях, спроби імітувати, ніби населення цих територій хоче приєднання до Росії та виконувати політичні цілі Путіна – захопити стільки території України, скільки вийде, та намагатися знищити Україну як незалежну суверенну державу… Важливо, щоб росіяни чули від нас напряму, що з цим не змиряться і Росії, якщо вона продовжить реалізовувати ці плани, доведеться заплатити додаткову ціну”, – сказав Ентоні Блінкен.

Востаннє державний секретар США і міністр закордонних справ Росії вели телефонні переговори 12 лютого, за два тижні до повномасштабного російського наступу на Україну.
У Держдепі тоді повідомили, що Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.

Читайте також:
Молдова звернеться до Румунії в разі військової загрози з боку РФ

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Верещук очолила координаційний штаб з евакуації мешканців Донеччини

Кабінет Міністрів України створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук. Про це в п’ятницю, 29 липня, інформує Міністерство з питань реінтеграції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse