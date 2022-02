Байден годину відмовляв Путіна нападати на Україну

Президент США Джо Байден провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Переговори щодо безпекової ситуації навколо України тривали понад годину.

Розмова розпочалася о 18:04 за Києвом та закінчилися о 19:06, інформують журналісти з Білого дому.

За повідомленням пресслужби адміністрації президента Сполучених Штатів, Байден “чітко дав зрозуміти”, що в разі нового вторгнення РФ в Україну США разом із союзниками та партнерами швидко запровадять проти неї серйозні санкції.

“Президент Байден наголосив, що подальше російське вторгнення в Україну спричинить незліченні людські страждання і послабить авторитет Росії”, – сказано в повідомленні з Білого дому.

“Президент Байден чітко висловився в розмові з президентом Путіним, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими до дипломатичного рішення, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, “ми однаково готові до інших сценаріїв”, – інформує Білий дім.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm

— The White House (@WhiteHouse) February 12, 2022