Байден годину відмовляв Путіна нападати на Україну

Президент США Джо Байден провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Переговори щодо безпекової ситуації навколо України тривали понад годину.

Розмова розпочалася о 18:04 за Києвом та закінчилися о 19:06, інформують журналісти з Білого дому.

За повідомленням пресслужби адміністрації президента Сполучених Штатів, Байден “чітко дав зрозуміти”, що в разі нового вторгнення РФ в Україну США разом із союзниками та партнерами швидко запровадять проти неї серйозні санкції.

“Президент Байден наголосив, що подальше російське вторгнення в Україну спричинить незліченні людські страждання і послабить авторитет Росії”, – сказано в повідомленні з Білого дому.

“Президент Байден чітко висловився в розмові з президентом Путіним, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими до дипломатичного рішення, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, “ми однаково готові до інших сценаріїв”, – інформує Білий дім.

President Biden spoke with President Vladimir Putin today to make clear that if Russia further invades Ukraine, the U.S. and our allies will impose swift and severe costs on Russia. President Biden urged President Putin to engage in de-escalation and diplomacy instead. pic.twitter.com/HqK0b65kFm — The White House (@WhiteHouse) February 12, 2022

У Кремлі стверджують, що ініціатором розмови виступила американська сторона.

Перед розмовою з Байденом Путін провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном на ту ж тему.

Раніше цього дня стало відомо, що США тимчасово вивезуть з України 160 військових інструкторів. Також Держдеп США доручив залишити посольство у Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, а американців в Україні закликали виїхати протягом одного-двох днів.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила додаткові сили на кордон з Україною і може розпочати вторгнення будь-якої миті, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Одразу кілька західних видань повідомляють, що Джо Байден розповів союзникам по НАТО і лідерам Євросоюзу про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 7 лютого вздовж кордонів України з боку Росії, Білорусі та ОРДЛО перебувають загалом 140 тисяч військових.

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