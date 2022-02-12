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Байден годину відмовляв Путіна нападати на Україну

12/02/2022 20:58

Президент США Джо Байден провів розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Переговори щодо безпекової ситуації навколо України тривали понад годину.

Розмова розпочалася о 18:04 за Києвом та закінчилися о 19:06, інформують журналісти з Білого дому.

За повідомленням пресслужби адміністрації президента Сполучених Штатів, Байден “чітко дав зрозуміти”, що в разі нового вторгнення РФ в Україну США разом із союзниками та партнерами швидко запровадять проти неї серйозні санкції.

“Президент Байден наголосив, що подальше російське вторгнення в Україну спричинить незліченні людські страждання і послабить авторитет Росії”, – сказано в повідомленні з Білого дому.

“Президент Байден чітко висловився в розмові з президентом Путіним, що хоча Сполучені Штати залишаються готовими до дипломатичного рішення, у повній координації з нашими союзниками та партнерами, “ми однаково готові до інших сценаріїв”, – інформує Білий дім.

У Кремлі стверджують, що ініціатором розмови виступила американська сторона.

Перед розмовою з Байденом Путін провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном на ту ж тему.

Раніше цього дня стало відомо, що США тимчасово вивезуть з України 160 військових інструкторів. Також Держдеп США доручив залишити посольство у Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, а американців в Україні закликали виїхати протягом одного-двох днів.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила додаткові сили на кордон з Україною і може розпочати вторгнення будь-якої миті, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Одразу кілька західних видань повідомляють, що Джо Байден розповів союзникам по НАТО і лідерам Євросоюзу про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 7 лютого вздовж кордонів України з боку Росії, Білорусі та ОРДЛО перебувають загалом 140 тисяч військових.

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