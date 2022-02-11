Росія може напасти на Україну будь-коли, навіть під час Олімпіади, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною і може почати вторгнення будь-коли, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Як передає “Радіо Свобода”, про це він заявив під час брифінгу в австралійському Мельбурні в п’ятницю, 11 лютого.

Блінкен вказав на “дуже тривожні ознаки російської ескалації”, зокрема щодо розміщення нових військ Росії біля кордонів України.

“Як ми вже говорили раніше, ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який момент, і, щоб внести ясність – це в тому числі може бути під час Олімпіади”, – зазначив держсекретар.

Зимові Олімпійські ігри триватимуть у Пекіні до 20 лютого. Країни традиційно – хоча й не завжди – дотримуються перемир’я і припиняють всі військові дії під час Ігор.

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