США закликають американців виїхати з України

Сполучені Штати закликають своїх громадян, що перебувають в Україні, негайно виїхати через “посилену загрозу російських військових дій” проти України та коронавірусну ситуацію.
Про це йдеться у пам’ятці туриста від Держдепартаменту США.
“Не їдьте в Україну через посилення загроз російських військових дій та COVID-19; ті, хто перебуває в Україні, мають виїхати зараз комерційними або приватними шляхами“, – мовиться у пам’ятці.
“Тим, хто вирішив залишитися в Україні, нагадують бути «обережнішими через злочинність, громадянські заворушення та можливі бойові дії, якщо Росія почне військове втручання. Деякі області мають підвищений ризик”, – йдеться у повідомленні.
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