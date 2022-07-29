Молдова звернеться до Румунії в разі військової загрози з боку РФ

Кишинів звернеться за допомогою до Бухареста, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.

Про це в п’ятницю, 29 липня, заявила президентка Молдови Мая Санду після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, інформує Deschide.

“Ми стурбовані. Ми розглядаємо найбільш песимістичні сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, будемо просити допомоги”, – сказала лідерка Молдови.

“Ми залишаємося найближчими до Республіки Молдова і не покидаємо вас, незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося внаслідок цієї злощасної війни, яку розв’язала Росія проти України” , – додав Йоганніс.

Нагадаємо, 18 червня за підсумками першого в історії спільного засідання парламенти Румунії та Молдови ухвалили спільну декларацію, в якій, зокрема, засудили воєнну агресію Росії проти України та схвалили євроінтеграційне прагнення Кишинева.

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