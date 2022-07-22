У Молдову не пустили російських військових із Придністров’я

На територію Молдови не пустили групу військових, що входять до так званої оперативної групи військ Російської Федерації, що базується у Придністров’ї.
Про це в четвер, 21 липня, поінформувала пресслужба Міністерства закордонних справ та з питань європейської інтеграції Республіки Молдова.
Зазначається, що на територію Молдови “не допущено офіцерів так званої оперативної групи російських військ – формування, яке незаконно перебуває на території нашої країни та порушує статут нейтралітету”.
“Ротація військовослужбовців у складі російського миротворчого контингенту здійснюється відповідно до механізму, встановленого з метою уникнення ризиків та забезпечення скоординованого переміщення особового складу контингенту”, – йдеться у повідомленні.
У МЗС також повторили “позицію влади Молдови щодо необхідності беззастережного відновлення процесу виведення російських військ і складів боєприпасів з території країни”.
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