Сенат США ухвалив резолюцію із закликом оголосити Росію спонсором тероризму

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити Росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні, що призвело до загибелі незліченної кількості людей.
Про це в четвер, 28 липня, пише видання The New York Times.
Аналогічний документ був представлений в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення.
Проте, право оголошувати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.
Ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.
“Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні”, – йдеться у документі Сенату.
Читайте також
Обидві партії Конгресу США виступають за передачу Україні далекобійних ракет ATACMS
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!