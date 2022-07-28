Сенат США ухвалив резолюцію із закликом оголосити Росію спонсором тероризму

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Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити Росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні, що призвело до загибелі незліченної кількості людей.

Про це в четвер, 28 липня, пише видання The New York Times.

Аналогічний документ був представлений в Палаті представників, де спікер Ненсі Пелосі, як очікується, буде рішучим прихильником її ухвалення.

Проте, право оголошувати державу спонсором тероризму належить Державному департаменту.

Ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск з боку Конгресу на адміністрацію Байдена, щоб вона додала Росію до списку держав-спонсорів тероризму, куди входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

“Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні”, – йдеться у документі Сенату.

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