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Обидві партії Конгресу США виступають за передачу Україні ракет ATACMS

28/07/2022 13:08

Обидві партії Конгресу США висловили підтримку стосовно передачі Україні ракет ATACMS для HIMARS.

Про це заявила депутатка від Демократичної партії США Еліса Слоткін, її цитує CNN.

“Існує двопартійна підтримка відправки Україні ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати на відстані 180 миль (понад 280 кілометрів). Українці вже кілька місяців закликають США надати ці системи, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) можуть завдавати ударів лише на відстані близько 49 миль (понад 78 кілометрів)”, – пише видання. 

“Я думаю, що ми ясно почули від президента Зеленського, і нам підтвердили сьогодні – українці справді хочуть кілька разів дати по зубах Росії до настання зими”, – сказала депутат.

Вона наголосила, додаткову військову допомогу українцям потрібно надати якомога швидше – протягом 3-6 тижнів, оскільки ЗСУ готуються до наступу на півдні країни, підкресливши, у Вашингтоні мають зробити усе можливе, аби цей наступ мав успіх.

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