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Залужний показав роботу РСЗВ M270 по росіянах. ВІДЕО

29/07/2022 11:42

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний показав роботу реактивної системи залпового вогню M270 по росіянах.

Відео поширили комунікаційники головкома у п’ятницю, 29 липня.

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