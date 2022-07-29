Залужний показав роботу РСЗВ M270 по росіянах. ВІДЕО

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний показав роботу реактивної системи залпового вогню M270 по росіянах.
Відео поширили комунікаційники головкома у п’ятницю, 29 липня.
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