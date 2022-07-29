В окупованому Маріуполі партизани підпалили поля із зерном, щоб його не викрали росіяни, – радник мера

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підпалили поля з зерном, щоб росіяни не змогли його вкрасти.
Про це в п’ятницю, 29 липня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
“Наша група спротиву “Немізіда” передає черговий палкий привіт окупантам. Буквально.
Набагато менше українського зерна вдасться вкрасти з полів біля Маріуполя. Красиво палає в бік Новоазовська-Донецька.
А поруч – фортифікації, склади техніки з БК та мінні поля, яки з переляку наробила мраZота.
Ні погасити – ні вкрасти. Маємо надію, що вогонь перекинеться на базу мразот і буде прекрасна “бавовна”, – написав він.
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