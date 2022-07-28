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На фронті загинув воїн, бард і громадський активіст Гліб Бабіч

28/07/2022 23:05

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На війні за волю України загинув військовослужбовець, бард і громадський активіст Гліб Бабіч, позивний “Лентяй”.

Про загибель колеги ввечері 28 липня повідомив волонтер Юрій Бірюков, який співпрацював із Бабічем у ГО “Солідарна справа громад”.

Гліб Бабіч – із Миколаєва, поет, пісняр, музикант, бард. Учасник АТО/ООС. До 2019 року – прапорщик, командир взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Після звільнення із війська знайшов себе в громадському активізмі, зокрема в організаціях, які працюють із ветеранами війни та підтримують “Європейську солідарність” Петра Порошенка.

Бабіч – автор багатьох відомих пісень, зокрема “Подай зброю” (гімн 10-ї бригади “едельвейсів”), яку виконує гурт Kozak System.

У 2019 році військовослужбовці 10 огшбр, з нагоди 205-ї річниці від народження Тараса Шевченка, прочитали на передовій вірш про уявну розмову із живим Кобзарем – автором його теж був “Лентяй”.

Також Бабіч – той самий Санта з ульотного новорічного вітання-2019 на БМП.

У лютому 2019 року Бабіч був гостем нашої програми “Фронт” – розповідав і про себе, і про справи тоді на фронті.

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