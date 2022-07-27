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18 поразок російського флоту видали у вигляді календаря

27/07/2022 17:07

У Національному військово-історичному музеї України презентують календар, присвячений великим поразкам російського флоту.

Про це “Новинарні” повідомила ініціатива “КІЛок.art“, що доклалася до цього видання.

Календар “Російський військовий корабель на дні” розрахований на 18 місяців, із липня 2022-го по грудень 2023 року, та, відповідно, містить 18 сюжетів.

“Кожна сторінка календаря присвячена поразці чи трагічному казусу з історії російського флоту, містить оригінальну ілюстрацію та інформаційну довідку про подію. Проєкт охопив період від безславного Прутського походу Петра І до загибелі крейсера “Москва”, включив як знакові події на кшталт Цусімської битви чи затоплення кораблів біля Севастополя, так і менш відомі загалу історії Гульського інциденту та бою біля острова Готланд”, – розповідає “КІЛок”.

За висновком митців-активістів, розвінчання російських міфів є важливою складовою війни з РФ.

“Одним із найбільших таких міфів лишається “слава російського флоту”. У дійсності історія останнього чималою мірою складається з поразок, випадків самозатоплення та різноманітних казусів, що завершувалися загибеллю кораблів і людей”, – зазначає “КІЛок”, нагадуючи “коротку історію ганьби російського флоту”.

Презентація відбудеться у Національному військово-історичному музеї України в суботу, 30 липня, о 14:00.

Кінорежисер Іван Канівець розповість про роботу над проєктом та поділиться цікавими фактами з історії російського флоту, що не увійшли у фінальну версію.

Весь прибуток від продажу нового календаря надійде на рахунки ЗСУ.

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Україна

18 поразок російського флоту видали у вигляді календаря

У Національному військово-історичному музеї України презентують календар, присвячений великим поразкам російського флоту. Про це “Новинарні” повідомила ініціатива “КІЛок.art“, що доклалася до цього видання. Календар “Російський військовий корабель на дні”...

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