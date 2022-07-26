Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових

Сьогодні відбулася ще одна передача тіл загиблих воїнів – вдалося повернути додому 25 полеглих захисників.

Про це повідомило у вівторок, 26 липня, Мінреінтеграції України.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України.

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